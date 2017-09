Cuiners del Japó, Mèxic, el Perú, Costa Rica, Austràlia, França i els Estats Units es reuneixen demà a Sueca per participar en el concurs Internacional de Paella Valenciana. El vencedor, que serà escollit entre quaranta-un candidats, aconseguirà el títol de Millor Paella Valenciana del Món. És un dels concursos de paella més veterans del país i es caracteritza perquè aplega tant cuiners internacionals com candidats locals.

Les normes per a participar-hi són molt estrictes i cada cuiner rep el mateix nombre i quantitat d’ingredients, els quals ha de cuinar en una paella de 70 centímetres i amb foc de llenya. Els ingredients que proporciona l’organització són: 1,5 quilos d’arròs de Sueca, oli d’oliva, vaquetes, garrofó, mongetes tendres, ferradura, tomàquet madur, pebrot, pollastre, conill, all, sabrà –en brins i mòlt–, sal i aigua.

Però al llarg del concurs no solament s’escullen les tres millors paelles, sinó que també hi ha diversos premis especials. Valoren aspectes tan diversos com ara la millor paella feta per concursants provinents del País Valencià, la millor paella cuinada per cuiners estrangers i la millor paella elaborada pels participants locals.

