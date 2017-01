La nevada que des d’aquesta tarda cau a la meitat nord de Catalunya afecta una trentena de carreteres de la xarxa viària del país. Dues estan tallades, la BV-5119 a Fogars de Montclús (Vallès Occidental) i la GIV-4016 entre Planoles i Toses (Ripollès). A la resta és obligatori circular amb cadenes. L’afectació més destacada es dóna a la carretera C-16 entre Berga i Bellver de Cerdanya, túnel del Cadí inclòs, on a banda de l’obligatorietat de circular amb cadenes, s’ha restringit el pas de camions. A Berga, l’Ajuntament ha activat el Pla d’Actuació Municipal per nevades. Des de Protecció Civil s’indica que les comarques més afectades són la Garrotxa i el Ripollès.

A la C-16 la situació s’ha complicat perquè just abans que comencés a nevar un camió ha fet la tisora dins del túnel del Cadí i ha obligat a tallar la circulació mentre el retiraven. Amb tot, els serveis d’emergència han pogut restablir el pas abans que la neu comencés a caure amb intensitat.

Quan la nevada ha arribat, sí ha calgut tallar el túnel en algun moment per seguretat mentre passava la màquina llevaneus. Els responsables del túnel han comunicat a Protecció Civil, però, que la situació estava millorant i que si continuava així es restabliria el servei amb normalitat.

La zona del Berguedà ha estat una de les més afectades, fins al punt que l’Ajuntament de Berga ha activat el Pla d’Actuació Municipal per nevades. Des del consistori s’ha demanat a la ciutadania que eviti agafar el vehicle si no és del tot imprescindible.

També es recomana a la ciutadania que mantingui nets els accessos als habitatges i les voreres, ja que es preveu que les temperatures seguiran baixant durant aquesta nit, i d’aquesta manera s’evitarà que la neu es glaci.Altres punts complicats es troben a la banda nord d’Osona i al Lluçanès, on hi ha carreteres com la BP-4653 o la BP-4654 que presenten clapes de neu i gel a la calçada.

El Servei Meteorològic de Catalunya, de la seva banda, ha indicat que la nevada s’ha intensificat al Ripollès, al Berguedà i al Solsonès, amb registres de neu de 20 centímetres a Sant Pau de Segúries (Ripollès) o 13 a Gombrèn (Ripollès).La neu està arribant a llocs ben diversos de l’orografia del país, però, com per exemple al Monestir de Sant Pere de Rodes, a Port de la Selva (Alt Empordà), que presentava a mitja tarda una estampa completament enfarinada.

