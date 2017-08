La NASA està estudiant una arquitectura senzilla per portar a la Terra mostres de Mart, la qual cosa podria permetre estudiar aquí roques del planeta vermell abans del 2030.

El concepte es concentraria a obtenir mostres emmagatzemades per la propera missió Mars 2020 per portar-les a la Terra tan aviat com sigui possible. Aquesta proposta s’ha discutit en una reunió del comitè de les Acadèmies Nacionals dels Estats Units que dur a terme una revisió intermèdia de l’enquesta decennal de ciències planetàries del 2011.

‘Aquesta és una arquitectura molt més simple’, va dir Thomas Zurbuchen, administrador associat de la NASA per a la ciència. ‘Va directament al que jo consideraria la qüestió jugular, que és com aterrar i desenganxar del planeta’.

El concepte, que segons ell és només un dels molts que l’agència està estudiant, involucraria el llançament d’un aterritzador a Mart a partir del 2026, equipat amb un vehicle de recol·lecció de mostres i un coet, conegut com un vehicle d’ascens de Mart. La nau aterraria prop del lloc d’aterratge de Mars 2020, i enviarà el seu vehicle per recollir les mostres emmagatzemades per aquesta missió i portar-les al mòdul d’aterratge.

Aquestes mostres es carregarien al vehicle d’ascens de Mart a l’aterritzador, que després els llançaria a l’òrbita de Mart. Un orbitador de recol·lecció de mostres, llançat per separat, es reuniria llavors i prendria la mostra per a una tornada directa a la Terra o a l’espai cislunar.

