El govern espanyol ha vinculat la decisió del govern de la Generalitat de declarar desert el concurs per a la compra d’urnes a l’admissió a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de la querella que la fiscalia va interposar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs i contra l’aleshores secretari general, Francesc Esteve.

Segons han apuntat fonts de La Moncloa, la Generalitat hauria decidit no homologar les dues empreses que optaven a la licitació i aturar de moment el procés esperonada pels efectes judicials que podria tenir impulsar la licitació.

Aquestes fonts han recordat que en el mateix moment que la Generalitat adopta aquesta decisió hi ha sobre la taula l’acusació de la fiscalia contra Borràs i Esteve per desobediència, prevaricació continuada i malversació de fons públics per haver signat la publicació de l’acord marc per homologar aquestes empreses.

L’executiu espanyol manté la premissa que el referèndum no se celebrarà i que actuarà en correspondència dels passos que vagi fent la Generalitat. La Moncloa es nega a avançar quina és la seva estratègia per impedir que el govern de la Generalitat culmini el procés, però sí que assegura que les actuacions que ha emprés als tribunals ja tenen incidència.

Segons aquestes fonts, l’exemple és precisament aquest procés de licitació de la compra d’urnes. La pròpia Generalitat ha assegurat a l’ACN que la ‘pressió’ de l’estat contra els empresaris que fabriquen urnes pot haver estat determinant en la baixa concurrència, però garanteix que l’1 d’octubre hi haurà urnes a cada mesa electoral.

Segons el govern espanyol, però, la Generalitat actua en aquesta direcció pressionada pels efectes que la querella contra Borràs té sobre el mateix govern català. Aquella querella, ordenada pel Fiscal General de l’Estat, acusa Borràs i Esteve per la publicació al DPGC de l’acord marc per al subministrament d’urnes, i es dirigeix ‘contra els qui durant la instrucció resultin igualment responsables’ del procés.

