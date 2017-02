Segons que ha pogut saber VilaWeb, ja hi ha més de 25.000 inscrits a la mobilització de dilluns en suport d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Aquesta és la xifra d’ahir a la nit i s’espera que l’ANC l’actualitzi aviat. La web per a fer les inscripcions continua oberta. És aquesta.

