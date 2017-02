La Cambra dels Comuns ha donat suport al projecte de llei que permet al govern britànic d’activar l’article 50 del Tractat de Lisboa per activar el Brexit. En una votació celebrada aquest dimecres, els diputats britànics han aprovat per 494 vots a favor i 122 en contra l’esborrany de la llei sobre el Brexit durant la tercera lectura del text, donant així per conclòs el tràmit parlamentari a la cambra baixa.

El text passarà ara a la Cambra dels Lords, on també se sotmetrà a un total de tres lectures. En cas que s’hi facin canvis, el text tornarà a la Cambra dels Comuns. Si es manté inalterat, el text es convertirà en llei.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]