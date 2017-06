El Ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres les esmenes a la totalitat presentades per C’s, PSC i PPC a la Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès, redactada en ponència conjunta i signada per JxSí, CSQP i la CUP. Les tres esmenes s’han votat de manera conjunta i han obtingut 49 vots a favor i 78 en contra. Així doncs, un cop superat el debat a la totalitat, la proposició continuarà la seva tramitació parlamentària. La iniciativa parlamentària haurà de permetre la creació de la nova comarca del Lluçanès que, inicialment, haurien de formar tretze municipis, també aquells on van guanyar el ‘no’.

La proposta inclou una disposició addicional per tal que les poblacions que no vulguin formar part de la nova realitat territorial puguin desvincular-se’n més endavant. En els futurs debats que hi haurà a partir d’ara, alguns diputats ja han avançat que es prendrà en consideració l’última proposta de Governació que contempla la creació d’un Consell d’Alcaldes com a prova pilot.

