La magistrada del jutjat de primera instància i instrucció d’Osca ha tornat a fixat data límit per al lliurament a Sixena de les 44 obres d’art en litigi que romanen al Museu de Lleida. És la segona vegada que la jutgessa, a través d’una interlocutòria, requereix a la Generalitat que comuniqui al govern de l’Aragó com i quan es traslladaran les obres. La primera vegada va ser el 2016, quan va establir com a data màxima pel trasllat el 25 de juliol d’aquell any. Ara ha fixat com a data límit, perquè s’informi com i quan es farà el lliurament de les peces d’art, el 25 de juliol de 2017, justament un any després del primer requeriment. En aquest cas, a més, en la interlocutòria alerta que si la Generalitat incompleix l’ordre de trasllat provisional, podria ser acusada d’un delicte de desobediència.

La Generalitat té cinc dies per recórrer la interlocutòria i ja ha anunciat que ho farà. Segons que ha pogut saber l’ACN de fonts consultades al Departament de Cultura, l’executiu encara no ha rebut la notificació de la interlocutòria i el presentarà quan la rebi.

El primer ultimàtum

El 25 de juliol de 2016 va ser la primer data límit marcada per la titular del jutjat de primera instància número 1 d’Osca perquè Catalunya traslladés les 97 obres d’art de Sixena en litigi a l’Aragó. L’odre de trasllat provisional només es va complir en part i tard. La Generalitat traslladava el 26 de juliol de 2016 les 53 peces ubicades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) però blindava la sortida de les 44 de Lleida. Van al·legar que no es podien traslladar perquè formaven part d’una col·lecció unitària que no es podia separar i que estaven protegides per la llei de patrimoni català.

La interlocutòria del jutjat emesa aquest mateix dimarts 27 de juny estableix que pel que fa als 44 béns que falten per traslladar, la Generalitat haurà de comunicar al govern de l’Aragó amb antelació suficient i com a molt tard el 25 de juliol de 2017, la manera com procediran a traslladar aquestes obres que es troben al Museu de Lleida, l’hora i el lloc d’arribada, perquè el govern aragonès pugui prendre les mesures necessàries i pugui ser controlat per la tècnica.

Alerta també que “i en aquesta data els béns no han tornat, es deduirà testimoni per desobediència perquè els Tribunals de Justícia procedeixin. El jutjat també ha rebutjat el recurs de la Generalitat contra la sentència del jutjat d’Osca emesa el 8 d’abril de 2015 que declarava nul·la la compravendes de més d’un centenar de peces d’art efectuades pel Govern i pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a l’ordre religiós del monestir de Sixena entre el anys 1983 i 1994. La sentència reconeix a l’Ordre de Sant Joan de Jerusalem d’aquest monestir com l’única propietària d’aquests contractes i ordenava el trasllat dels béns a Osca.

