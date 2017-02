La jutge ha deixat a un pas del judici els cinc joves detinguts el 4 de juny passat després de ser desallotjats del Banc Expropiat. Els cinc joves havien entrat tallant amb un radial la planxa que precintava el local, després del primer desallotjament, i dos d’ells s’havien lligat a bidons de ciment per evitar ser desallotjats. A partir d’aquest dimecres, les acusacions tenen 10 dies per presentar els seus escrits. El jutge instructor veu indicis de delicte lleu d’usurpació que haurien comès tots 4, i de delicte de resistència o desobediència greu als agents de l’autoritat per part de les dues noies que es van lligar als bidons.

En l’aute la jutge explica que les dues noies que s’havien lligat als bidons ho havien fet de manera que voluntàriament podien sortir fàcilment però que en canvi, era dificultós pels agents, per la qual cosa van trigar unes 5 hores a alliberar-les del bidó. En diverses ocasions, els agents els van demanar la seva col·laboració, sobretot quan es van detectar nivells baixos d’oxigen. Els agents van haver de fer servir martells hidràulics, radials, pics i martells ja que el formigó estava barrejat amb diferents materials. Per aquest motiu, els agents van estar exposats a la inhalació de diòxid de carboni i haurien necessitat assistència mèdica al mateix llocs dels fets i posteriorment a l’hospital.

El propietari del local també reclama una indemnització per fer front als danys causats, que puja fins a 4.500 euros. La jutge calcula 2.300 euros per les planxes malmeses, 1.350 euros per les tasques de soldadura i 850 pel sistema d’alarmes que es fa fer malbé. Aquests cinc acusats van entrar al Banc Expropiat el 4 de juny tallant les planxes que s’havien col·locat després del primer desallotjament el 23 de maig. El col·lectiu va donar a conèixer la reocupació a través de les xarxes socials.

