Matteo Archondis, un usuari de YouTube Ideando, és estudiant de disseny gràfic i ha compilat 3.305 captures de Google Maps per a construir un volta al món virtual. Durant dies, va muntar totes les captures de pantalla per aconseguir una bona transició entre l’una i l’altra i editar aquest recorregut hyperlapse per tot el món. Dos minuts i mig de vídeo en què podem recórrer llocs com ara París, Roma, Londres, Nova York, Venècia i Barcelona, on es destaquen la Sagrada Família i l’Eixample.

