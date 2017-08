Felipe VI acabava de baixar del cotxe oficial al passeig de Gràcia per participar en la manifestació ’No tinc por’ de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils. De cop i volta, hi ha hagut una gran xiulada i escridassada per part dels manifestants que s’aplegaven rere el cordó policíac: li retreien els tractes amb règims, com el saudita, que té vincles amb grups gihadistes i que compra armes a Espanya. Un d’ells era David Minoves, president del Ciemen i membre de l’Institut Català Internacional per a la Pau, que s’ha pogut acostar al rei espanyol i ensenyar-li la pancarta que duia, amb la inscripció: ‘Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes’. Minoves l’ha mirat als ulls, amb el rostre seriós, fins que Felipe VI ha acabat apartant la mirada i se n’ha anat.

Bloc de David Minoves a +VilaWeb

