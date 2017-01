El fotoperiodista Juan Carlos Mohr va anar a cobrir dissabte la manifestació feixista a Madrid en suport dels ultres condemnats per haver assaltat el centre Blanquerna durant la diada de l’Onze de Setembre del 2013. I va acabar essent víctima d’una història rocambolesca, en què els feixistes, la policia i els diaris ABC i Periodista Digital el van assenyalar i el van presentar com un suposat ‘mosso d’esquadra espia’.

Tot plegat ho explica Mohr avui a Twitter. El dia de la manifestació ell es va mig enfilar en un fanal amb una càmera per enregistrar-ne imatges. Diu que els feixistes el van assenyalar i la policia el va acabar identificant. L’endemà de la manifestació sortia aquesta notícia al diari ABC, titulada: ‘La policia sorprèn un mosso a Madrid fent tasques d’intel·ligència.’ La notícia diu: ‘Agents de paisà van detectar entre els assistents a la manifestació una persona que, sense motiu aparent, feia fotografies tant a assistents com a policies.’ L’ABC s’escandalitzava pel fet que els mossos no tenen competències fora de Catalunya, i insistia en aquesta història en una altra notícia en què alguns sindicats de la policia espanyola manifestaven que els fets eren ‘d’extrema gravetat’ i en demanaven explicacions a la Generalitat.

I Mohr s’ha quedat de pedra quan ha vist que la notícia era il·lustrada amb una fotografia d’ell prenent imatges de la manifestació, i amb aquest peu: ‘Imatge de la manifestació on es veu una persona enregistrant, enfilada en un fanal.’ És la mateixa imatge que feia servir Periodista Digital per a un vídeo en què denunciava la suposada presència d’un mosso d’esquadra d’incògnit a Madrid.

Arran de la seves queixes, tots dos mitjans han retirat la fotografia de la web, però l’ABC fins i tot l’ha publicada en la versió de paper d’avui. Vegeu els piulets del fotoperiodista afectat:

Me identifica la policia mandada por los fascistas y ahora me señalan los de ABC como "persona grabando " es la foto para documentar!! pic.twitter.com/UMTY3rN9N5 — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) January 30, 2017

Los fascistas me señalan, la policia los obedece y el ABC me señala. y todo esto con mi carnet de prensa mientras cubria la manifestación — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) January 30, 2017

No solo ABC, en Periodista digital sacan un video como si fuera yo el 'mosso espía' en Madrid https://t.co/pj8H7apVxr pic.twitter.com/s7osILOqgd — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) January 30, 2017

y en papel tambien pusieron mi foto !! pic.twitter.com/rQHbhMVrsL — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) January 30, 2017

