La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran el dispositiu de seguretat de la festa de Cap d’Any de l’Avinguda Maria Cristina, a Montjuïc. Segons han confirmat fonts policials, respecte l’any passat s’han reorientat les mesures de seguretat i el nombre d’efectius, tenint present els atemptats que han succeït a nivell europeu els últims mesos. En aquest sentit, es col•locaran elements de protecció, entre els quals hi haurà barreres tipus New Jersey en punts determinats del recinte. El reforç policial anirà acompanyat d’un increment del servei de Bombers i de neteja arreu de la ciutat, així com també d’un dispositiu especial de trànsit. L’Intendent de la Guàrdia Urbana al districte de l’Eixample, Pedro Velázquez, ha explicat que, d’inici, es restringirà el pas de vehicles a l’entorn de l’Avinguda Maria Cristina i, si el volum d’assistents fos molt elevat, també es tallarà el trànsit de la Plaça d’Espanya.

Per a la festa d’aquest dissabte 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra han establert un dispositiu conjunt que reforça el sistema desplegat en la darrera edició. Tot i que no s’ha especificat públicament el nombre d’agents que formaran part del dispositiu policial, des dels diferents cossos de seguretat s’ha garantit un increment del servei, especialment a aquells indrets de gran aglomeracions de gent, com la festa de les Fonts de Montjuïc. Serà precisament en celebracions multitudinàries on els Mossos d’Esquadra valoraren la instal•lació de barreres de formigó New Jersey per evitar possibles accions terroristes. En tot cas, fonts policials remarquen que les barreres no impediran l’entrada de vehicles d’emergència si fos necessari. Al mateix temps, en relació al pas de camions de gran tonatge que s’ha restringit a altres ciutats espanyoles, la Guàrdia Urbana ha recordat aquest divendres que a Barcelona ja existeix una limitació dins la ciutat i ha negat cap prohibició addicional.

Pel que fa als horaris i accessos a la festa de Montjuïc, tot i que l’espectacle de llum, foc i música està previst que comenci a les 23.30 h, els controls policials per entrar al recinte començaran al vespre, ja que des de les 21.30 h ja hi haurà música ambiental i altres activitats per amenitzar l’acte. En tots els casos, l’únic accés al recinte serà a través de la Plaça d’Espanya, donat que les avingudes Rius i Taulet i Francesc Ferrer i Guàrdia estaran reservades a ser vies d’evacuació en cas d’emergència. Amb tot, sí que es podran utilitzar com a carrers d’evacuació quan acabi la festa. Durant la celebració, el públic s’haurà de situar a la calçada central i a la vorera del costat Besòs, mentre que el lateral del cantó Llobregat estarà tancat com a passadís i zona de seguretat.

Menys trànsit privat, més metro

En referència al trànsit, actualment ja està prohibit el pas de vehicles a la vorera del costat Llobregat de l’Avinguda Maria Cristina, així com tampoc es pot utilitzar la passarel•la i les escales del mateix cantó. En el cas de les escales mecàniques del costat Besòs, aquestes funcionaran fins les 19 h d’aquest dissabte, si bé a partir de les 17 h ja hauran quedat tallats tots els accessos de la zona més propera a l’espectacle pirotècnic. Pel que fa a la proximitat del Palau Nacional, aquesta zona es tancarà a partir de les 22.30 h, coincidint amb el tal de trànsit a l’Avinguda dels Muntanyans, mentre que a partir de les 20 h –o abans, si fos necessari-, es prohibirà el pas de vehicles a l’Avinguda Maria Cristina, a Rius i Taulet i a Francesc Ferrer i Guàrdia.

D’altra banda, durant tota la nit de Cap d’Any funcionarà el metro per “facilitar els desplaçaments ràpids i segurs dels ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana”, segons ha destacat l’Ajuntament de la ciutat. En aquest sentit, es recomana arribar a l’avinguda Maria Cristina a través de les estacions Espanya (L1 i L3), Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) i Poble Sec (L3), on es regularà el flux de gent. En paral•lel, la festa de Montjuïc obligarà a desviar les línies de bus de TMB que circulen per l’entorn de Maria Cristina, com són la 13, la 23 i la 150.

Increment de la netejaEn relació a la neteja, l’operatiu previst per Cap d’Any contempla un reforç dels equips desplegats a la zona de la plaça d’Espanya i l’avinguda Reina Maria Cristina. En concret, hi participaran 61 operaris de neteja, i s’instal•laran més de 100 papereres de cartró i 20 contenidors de recollida selectiva específics, alhora que als punts d’accés hi haurà contenidors especials on la gent podrà deixar els envasos de vidre i adquirir-ne de plàstic. També es col•locaran 40 wc químics, tres d’ells adaptats per a persones amb diversitat funcional.Controls més enllà de MontjuïcTot i que l’espectacle de Cap d’Any més multitudinari de Barcelona està programat a l’entorn de les Fonts de Montjuïc, el dispositiu de reforç policial i de neteja que hi haurà a la ciutat s’estendrà arreu dels barris, on es desplegaran diversos controls d’alcoholèmia i drogo-test.

