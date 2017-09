Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat els vehicles d’alguns treballadors d’una impremta de Constantí (Tarragonès) per comprovar si estan preparant material per al referèndum de l’1 d’octubre. Els agents, que havien estat vistos per treballadors de l’empresa durant la tarda per fora de les instal·lacions, han esperat els canvis de torn per demanar als operaris que els deixessin mirar els maleters dels cotxes per cercar possibles documents relacionats amb el referèndum.

L’empresa és Indugraf Offset i està ubicada al polígon industrial de Constantí. Fa un parell de dies el digital La República Checa va informar que aquesta empresa estaria imprimint la llista de votants que s’haurà d’emplenar durant la jornada de l’1-O, malgrat que fonts de l’empresa consultades per l’ACN van assegurar que no és cert. A hores d’ara, els agents continuen als afores de l’empresa esperant una ordre judicial per entrar a escorcollar-la.

‘Estan perdent completament el temps’, ha dit el conseller de Presidència, Jordi Turull, en declaracions a Catalunya Ràdio.

