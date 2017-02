La Guàrdia Civil ha començat a prendre declaració avui als vuit detinguts en l’operació Pika que han passat la nit a la Comandància de Tarragona. Posteriorment, es decidirà si queden en llibertat o passen a disposició del jutge del Vendrell en les pròximes hores. Segons fonts judicials, els agents han estat analitzant durant tota la nit la documentació intervinguda en els registres i n’estan informant als fiscals anticorrupció, que no assisteixen a les declaracions. Els vuit arrestats que es mantenen a Tarragona són l’ex-tresorer de CDC, Andreu Viloca; l’ex-director general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell; l’ex-tinent de batlle de Barcelona Antoni Vives; l’ex-dirigent de CDC Francesc Sánchez; Xavier Tauler, ex-conseller delegat de Copisa; Josep Maria Bassols, delegat d’Oproler a Catalunya; l’empresari berguedà Fèlix Pasquina i el delegat a Madrid de l’empresa Oproler, Sergio Lerma, que ha arribat a la comandància de matinada procedent de la capital espanyola.

Les altres deu persones que van ser detingudes ahir van quedar en llibertat un cop finalitzats els registres. Entre ells destaquen el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; l’ex-gerent de l’Ajuntament de Barcelona i actual director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el director general de BIMSA, Àngel Sánchez, a més de diversos empresaris de la construcció.

L’operació d’ahir s’emmarca en la investigació contra el presumpte finançament irregular de l’antiga CDC, l’anomenat ‘cas 3%’, que s’instrueix als jutjats del Vendrell a partir de les presumptes irregularitats detectades a l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragonès). S’investiguen diverses obres que haurien estat adjudicades a empreses que haurien vehiculat un 3% del cost al finançament del partit.

La Fiscalia Anticorrupció considera que la trama havia dissenyat una mecànica basada en concursos ‘manegats’ i ‘controlats’. Els concursos, segons el ministeri públic, ja estaven ‘atorgats prèviament’, tot i la seva ‘aparença de regularitat’, amb l’objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.

Per a la Fiscalia els fets serien constitutius dels delictes d’organització criminal, suborn, tràfic d’influències, prevaricació, finançament il·legal de partits, blanqueig de capitals i malversació de fons públics.

Es dóna el cas que Viloca, Rosell, Tauler, Lerma i Bassols ja van ser detinguts l’octubre del 2015 en una de les fases de l’operació Petrum. En el cas de Bassols, que va ser batlle d’Anglès per CiU, també va ser arrestat en l’operació Térmyca relacionada amb la consultora Efial. Totes són operacions vinculades a les investigacions del ‘cas 3%’.

