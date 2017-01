Els bitllets de La Grossa de Sant Jordi, la nova rifa de Loteria de Catalunya, ja es poden comprar avui. El sorteig es farà el 27 d’arbril. La Grossa de Sant Jordi es posa a la venda amb una tirada de 12 milions d’euros, dels quals deu milions són en paper i els dos restants en suport virtual.

En concret, es posen a la venda 80.000 números —del 00000 al 79.999— a un preu de cinc euros el bitllet, i la seva distribució, just 48 hores després de la celebració de la rifa de La Grossa de Cap d’Any, es realitzarà a través dels punts de venda habituals.

La nova rifa de Sant Jordi tindrà la mateixa dinàmica i estructura de premis que la de Cap d’Any, amb cinc grans premis: un primer premi de 20.000 euros per euro jugat; un segon de 6.500 euros; el tercer, de 3.000; el quart, que donarà 1.000 euros, i un cinquè premi de 500 euros per euro jugat.

També es mantenen els premis especials a les centenes, amb un premi de 25 euros per bitllet, i es premiaran els números que tinguin les tres primeres xifres coincidents en el mateix ordre de la rifa que els tres primers dígits de qualsevol dels cinc grans premis.

Alhora, se seguiran premiant les terminacions dels cinc números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d’ells.

La nova rifa es realitzarà el 27 d’abril, quan es commemora el 30 aniversari de Loteria de Catalunya, i l’elecció d’aquesta data permetrà aprofitar la diada de Sant Jordi per impulsar la venda de bitllets.

