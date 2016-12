L’administració de loteria del carrer del Carme 65, al barri del Raval de Barcelona, ha venut deu sèries del primer premi de la rifa de Nadal. La propietària de l’administració havia comprat el número a Madrid i, d’aquesta manera, el 66.513 ha repartit 40 milions pel barri del Raval. La resta del premi s’ha quedat a Madrid.

Per comprovar si els vostres números tenen premi, mireu-ho ací.

