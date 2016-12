La grossa de la rifa de Nadal ha causat malestar entre el personal de la seu del PSOE, al carrer de Ferraz de Madrid. En un any especialment difícil per al Partit Socialista, que ha perdut les eleccions espanyoles i ha acabat permetent la presidència de Rajoy, amb una profunda divisió interna, semblava que la notícia que els havia tocat la grossa podia ser un petit bàlsam. Però ha acabat essent un element de discòrdia.

El PSOE jugava cada any a un mateix número. I, en agraïment per haver comprat un número sencer, l’administració de loteria de Madrid que ha venut la grossa els va regalar cinc dècims del número que ha sortit premiat, el 66.513. Segons Europa Press, dos d’aquests dècims es van repartir en participacions, però no a tota la seu, i els altres tres dècims se’ls van quedar tres treballadors d’administració, entre els quals el gerent del partit, Goyo Martínez.

Quan s’ha sabut la notícia, hi ha hagut un esclat d’alegria inicial, expressat fins i tot al compte del partit a Twitter:

🎉🎊Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil — PSOE (@PSOE) December 22, 2016

Però després ha començat a haver-hi malestar entre alguns treballadors, que no han entès com és que un número que era regalat no s’havia repartit entre tothom. De primer, la direcció del PSOE ha informat que els afortunats amb la grossa eren tots els treballadors de la seu, entre els quals no hi havia cap dirigent polític.

