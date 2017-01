Els aeroports dels Estats Units s’han convertit en l’epicentre de les protestes contra la política antiimigratòria del president dels Estats Units, Donald Trump. Dissabte el líder dels republicans va signar una ordre executiva per la qual queda prohibida l’entrada de qualsevol tipus de refugiat als Estats Units durant els pròxims cent vint dies i de qualsevol ciutadà de set països musulmans -rac, l’Iran, Síria, Líbia, Somàlia, Sudan i Iemen- durant noranta dies.

Les protestes s’han estès als principals aeroports nord-americans i entre ells, l’aeroport internacional O’Hare de Chicago, on el fotoperiodista Nuccio DiNuzzo del Chicago Tribune ha captat una instantània que està fent la volta al món. S’hi poden observar dos pares que branden pancartes contra la mesura de Trump amb els seus respectius fills a les espatlles. Ella musulmana i ell jueu, també participen de la protesta i la fotografia aconsegueix captar un instant de germanor entre ells.

