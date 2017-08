La Generalitat ha fet una proposta en la mediació entre Eulen i els treballadors dels controls de seguretat de l’aeroport de Barcelona. Proposa que la companyia readmeti els treballadors acomiadats i anul·li els expedients sancionadors, a fi que s’anul·li la convocatòria de vaga anunciada pel 8 de setembre.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, ha dit que la Generalitat havia insistit a l’empresa que acceptés la proposta de mediació de la convocatòria de vaga, que demana la readmissió dels dos treballadors acomiadats i l’anul·lació de dos expedients sancionadors.

Negociacions sense directius d’Eulen

‘Es proposa una vaga diferent i que gira entorn de suposades represàlies’, ha dit Ginesta, que també ha recordat que el conflicte resta subjecte a un laude i a una situació jurídica complicada. Ha lamentat que en la mediació d’avui, que ha començat passades les cinc de la tarda i s’ha acabat a dos quarts de vuit del vespre, no hi hagin anat directius i responsables que poguessin assumir compromisos formals per part d’Eulen.

Ginesta ha dit que a la Generalitat vol resoldre el conflicte íntegrament i retornar el servei a la normalitat, i ha anunciat que les trobades entre Eulen i treballadors es reprendran demà a les onze del matí per poder aconseguir un acord.

Per una altra banda, l’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha dit que la companyia es veu forta i es recolza en el laude, perquè creu que li serà favorable, i ha insistit que l’arbitratge no resoldrà el problema de fons dels treballadors de seguretat de l’aeroport de Barcelona. ‘Demà tornarem per continuar negociant perquè, a part d’aquests dos acomiadaments, en vindran més’, ha dit.

