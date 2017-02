BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Cultura de la Generalitat pagarà el 50% de la gira promocional que farà l’equip del curt ‘Timecode’ pels Estats Units, amb motiu de la seva nominació a millor curtmetratge de ficció en els premis Oscar.

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha anunciat la disposició de la seva institució a “ajudar en la promoció del curt, econòmicament però també institucionalment”, en declaracions davant la premsa.

Encara que Vila no ha volgut posar xifres al cost, fonts de la Conselleria quantifiquen l’aportació en uns 25.000 euros, la meitat del que l’equip preveu invertir en actes promocionals per tot el país.

Part d’aquest cost es destinarà també a viatges dins dels Estats Units ja que “no només és important fer promoció a Los Angeles –on es lliuren els Oscar– sinó també a la costa est”, ha remarcat el conseller.

Quant a l’ajuda institucional, el departament de Cultura els acompanyarà en els actes, encara que el conseller no viatjarà als Estats Units.

Aquest suport també s’ha donat el matí d’aquest dijous, en la qual el conseller ha rebut el seu director, el barceloní Juanjo Giménez Peña, per felicitar-lo: “Que un curtmetratge fet aquí pugui arribar tan lluny ja és un èxit, la nominació ja suposa el reconeixement de l’acadèmia”, ha dit.

PRESSUPOST AUSTER

‘Timecode’ ja ha obtingut nombrosos premis, entre ells la Palma d’Or al millor curtmetratge a Cannes, i la setmana passada va obtenir el mateix reconeixement en els Premis Gaudí.

Juanjo Giménez Peña ha agraït l’aportació institucional: “Tenim un pressupost auster, fer una campanya promocional en els Oscar supera amb escreix el que podem assumir”, ha dit el director, que té previst anar a poblacions com Austin (Texas) i Washington, on ja tenen reunions concertades.

Giménez Peña ha reconegut també que “en els Oscar el més important són les pel·lícules i els curts queden fora del focus mediàtic”.

Creu que el nivell dels seus competidors és molt alt, i encara que considera que el criteri de l’Acadèmia primera produccions “amb un perfil determinat perquè agradi al públic generalista, poc arriscat”, considera que el punt fort de ‘Timecode’ és l’ús de la comèdia.

El curt va ser produït per l’Escola de Cinema de Reus (Tarragona) i està protagonitzat per Lali Ayguadé i Nicolas Ricchini, en el paper de dos guàrdies de seguretat d’un aparcament que fan torns diferents i cerquen la forma de comunicar-se entre ells.

