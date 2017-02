La Conselleria d’Afers exteriors de la Generalitat organitzarà entre el 9 de març i el 15 de juny un cicle de vuit conferències sobre processos constituents amb experts internacionals que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Abordarà els casos d’Islàndia, Irlanda, Escòcia, Equador, Bolívia i Xile, i la primera jornada tractarà sobre les tendències actuals sobre participació ciutadana en processos constitucionals, ha informat la Conselleria aquest divendres en un comunicat.

El conseller d’Exteriors, Raül Romeva, participarà en la jornada de clausura del cicle, que vol debatre sobre les experiències ‘més innovadores’ en aquest tipus de processos, la metodologia i la creació d’espais de debat.

