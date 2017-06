El Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha afirmat aquest dimecres que l’afectació del ciberatac global que ha afectat diverses empreses arreu del món ha estat, de moment, ‘molt baixa’ a Catalunya. En declaracions a l’ACN, Puigneró ha precisat que encara s’estan recollint dades d’arreu de Catalunya però que aquest matí no els constava que hagués tingut perjudicis importants, tampoc en la mateixa Generalitat. Segons Puigneró, el ciberatac global ‘tindrà encara uns dies d’afectació’. D’altra banda, el Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha explicat que el Parlament aprovarà aquest juliol la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Puigneró ha lamentat que aquests atacs cibernètics ‘comença a ser una pràctica cada dia més habitual en l’àmbit digital’ i creu necessari que els governs, empreses i particulars prenguin mesures. En aquesta línia, ha assenyalat que el mes que ve el Parlament donarà llum verda a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

El Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat ha avisat que ‘segurament’ hi haurà més atacs i que per això cal prendre mesures per protegir-se en l’àmbit digital, igual que les persones també ho fan en la vida física. Puigneró no s’ha pronunciat però sobre quines creu que podrien ser les motivacions de l’atac, del qual encara se’n desconeixen els seus autors.

L’atac d’aquest dimarts, que porta per nom ‘Petya’, és del tipus ‘ransomware’ i consisteix en el segrest d’informació. Una de les empreses afectades a Catalunya va ser la terminal de contenidors ‘Maersk’ del Port de Barcelona, que ahir a la tarda es va haver d’aturar. La majoria de companyies perjudicades però van ser de Rússia i Ucraïna, tot i que els seus efectes es van estendre a Noruega i França, com per exemple a la companyia Saint Gobain.

