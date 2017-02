La Fundació Futbol Club Barcelona (FCB) s’ha sumat a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’, una iniciativa creada per un grup de persones independents i entitats del país que pretén informar, sensibilitzar i mobilitzar la societat a favor de l’acollida de les persones refugiades i migrants. L’entitat ha signat aquest divendres el manifest, que ja compta amb 50.000 signants entre persones a títol individual, empreses i entitats. A més, s’ha compromès a donar visibilitat al projecte durant el partit Barça-Leganés del 19 de febrer. La fundació ha detallat, a través d’un comunicat, que emetrà pel videomarcador del Camp Nou el vídeo d’aquesta campanya, protagonitzat per refugiats i per periodistes, actors, cantants i escriptors catalans que fan una crida a l’acció i ajuden a agitar consciències sobre aquesta situació. L’entitat també ha posat a disposició del projecte els seus altaveus i plataformes de comunicació amb l’objectiu de donar ‘la màxima difusió possible a la iniciativa’.

