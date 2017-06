La Fundació Gala-Salvador Dalí presentarà recurs a la interlocutòria judicial que ordena exhumar el cadàver del pintor. L’ens assegura que el seu equip jurídic i el despatx d’advocats Roca Junyent estan treballant en el document, que elaboraran coordinadament amb l’advocat de l’Estat.

La decisió arriba després de la decisió del Jutjat de Primera Instància Número 11 de Madrid, que ha dictaminat que cal adoptar la mesura perquè ‘no existeixen restes biològiques ni objectes personals’ del geni empordanès que permetin practicar la prova genètica. L’actuació ha de permetre resoldre la demanda de paternitat interposada per la figuerenca Pilar Abel, que afirma ser filla del pintor.

La interlocutòria judicial, que signa la jutgessa-magistrada María del Mar Crespo, ordena desenterrar el cadàver del pintor ‘per obtenir restes òssies o peces dentals’ sobre les quals practicar la prova d’ADN. El jutjat resol que és necessari exhumar el cos, que està embalsamat, perquè ‘no existeixen restes biològiques ni objectes personals de Dalí’ a través dels quals l’Institut Nacional de Toxicologia pugui dur a terme la prova genètica.

La resolució ordena lliurar un exhort als jutjats de Figueres perquè sigui el seu forense el qui prengui les mostres del cos del pintor i les enviï a Madrid. En la mateixa línia, i en aquest cas pel què fa a la demandant, la interlocutòria també demana que l’Institut Nacional de Toxicologia la citi per extreure-li mostres d’ADN, amb les quals poder fer la comparativa.

L’advocat de Pilar Abel explica que l’exhumació del cadàver de Dalí és ‘l’única manera de comparar sense cap tipus de dubte’ l’ADN de la seva clienta amb el del pintor. Blánquez explica que, de moment, la data per a la celebració del judici no s’ha mogut i confia que, des d’ara i fins al 18 de setembre, hi hagi temps per dur a terme la prova. ‘Serà determinant per decantar el cas cap a una banda o l’altra’, conclou.

Relació clandestina

Abel, nascuda a Figueres l’1 de febrer del 1956, assegura que la seva mare i Dalí es van conèixer a Cadaqués, on la dona treballava com a empleada d’una família que passava temporades a la població i que era amiga de la família del pintor. Els dos haurien tingut una relació clandestina, fruit de la qual hauria nascut la demandant.

En cas que Maria Pilar Abel sigui reconeguda com a filla de Salvador Dalí, podrà modificar el seu cognom al Registre Civil i reclamar la legítima, l’herència i els drets d’autor en demanda a part. De fet, la demanda és contra el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Fundació Gala Dalí, que són els actuals hereus del pintor.

