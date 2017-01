En un esmorzar amb periodistes, Rosa Serrano s’ha mostrat molt satisfeta per la concessió d’aquest guardó. Un poc sorpresa al principi, ha dit, perquè estava comprant en Mercadona quan li van telefonar. El rep com un reconeixement a un treball de molts anys en allò que han estat les seues passions: la literatura infantil i juvenil i l’ensenyament i l’escola. ‘No cal fer moltes classes de llengua, tot està present en els llibres. En els llibres hi ha les metàfores, les comparacions, els adjectius, els augmentatius, les frases fetes… a les meues classes ho fèiem, perquè absolutament tot ho trobàvem als llibres’.

Recorda els moments d’emoció que ha compartit amb els seus alumnes durant les lectures en classe. Defensa la literatura com un element que commou i transmet valors.

Rosa Serrano ha sigut creadora i traductora, i també ha estat l’adaptadora de les Rondalles d’Enric Valor. Recorda que quan ella li mostrava el resultat del seu treball, Valor només li deia: ‘Ha quedat molt guapeta’.

Serrano, que va fundar l’editorial Tàndem, va descobrir la necessitat de disposar d’una literatura infantil i juvenil pròpia en un viatge que accidentalment va fer a la Fira del Llibre de Bolonya. ‘Jo encara no era editora. La descoberta d’una exposició monogràfica de literatura infantil on hi havia des dels grups editorials més potents d’Alemanya o de França i els ulls et feien pampallugues, a un estand xicotet del Camerun o d’algun altre lloc… eixa descoberta em va fer pensar en l’orfenesa que tenien els xiquets i les xiquetes valencians que no tenien eixos llibres’. Aquell va ser el germen, per exemple, de la sèrie ‘La rateta Marieta’.

Pensa que al País Valencià s’està caminant cap a la normalitat perquè els editors estan ocupant espais que abans mai s’haurien imaginat en absolut.

Sobre les noves tecnologies, ha dit que no s’han de veure com a enemics, sinó que s’han d’aprofitar com a eines per a iniciar els més menuts en la lectura. Rosa Serrano ha defensat també la necessitat que els pares compartisquen els moments de lectura amb els fills, i, sobretot, que els conten històries. ‘Jo vaig ser òrfena de contes’, ha dit.

Trajectòria

Rosa Serrano (Paiporta, 1945) és llicenciada en Pedagogia i ha estat la responsable de Tàndem Edicions durant vint anys. L’any 1975 va ser una de les fundadores de l’Escola Gavina, un dels pioners en l’ensenyament en català. També ha estat presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià i membre del Consell Valencià de Cultura. És autora d’una vintena de títols tant de narrativa infantil i juvenil com llibres de text o de divulgació lingüística.

La coordinadora d’activitats de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, ha explicat que aquest guardó l’atorgaran anualment com a reconeixement a persones o entitats que al llarg de la seua vida hagen defensat la importància de la lectura. També ha explicat que el de Rosa Serrano va ser el primer nom que va eixir quan els membres de la fundació es van reunir per a decidir qui encetava el palmarès.

L’acte de lliurament del guardó a Rosa Serrano es farà aquest divendres, dia 3 en un sopar a l’Hotel Astoria on és prevista l’assistència d’unes 150 persones.

