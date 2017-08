La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha presentat aquest dimarts l’escrit davant el jutge Fernando Andreu on s’oposa a la llibertat condicional per a Mohamed Houli Chemal i Driss Oukabir, els dos detinguts pels atemptats de la Rambla i Cambrils que es troben a presó. El jutge Andreu va deixar anar en llibertat condicional els altres dos detinguts, Mohamed Aalla, propietari de l’Audi A3 que va irrompre a Cambrils, i posteriorment Salh El Karib, propietari d’un locutori de Ripoll des d’on s’havia comprat bitllets d’avió per a alguns dels integrants de la cèl·lula.

La Fiscalia considera que no hi ha novetats en el cas que variïn les circumstàncies de la decisió del jutge Andreu, que va dictar presó incondicional per als altres dos i els imputa suposats delictes d’assassinat i estralls amb ‘finalitat terrorista’ i pertinença a ‘organització terrorista’, en el cas de Driss Oukabir, i hi suma tinença d’explosius en el cas de Mohamed Houli Chemal.

La declaració d’Oukabir

La defensa de Driss Oukabir va presentar aquest dilluns una petició d’excarceració per al seu client adduint que ni la investigació ni la interlocutòria del jutge concreten el paper del seu client en la suposada cèl·lula o en la comissió dels atemptats. Segons la seva advocada d’ofici, Begoña Garcés, la participació de Driss Oukabir a la trama és igual a la del propietari de l’Audi A3, Salh Karib, que va ser alliberat pel jutge amb l’única condició de presentar-se a comissaria cada dilluns.

En aquest sentit, al defensa de Driss Oukabir assegura que –tal com va declarar davant el jutge Andreu- el seu client es va limitar a llogar la furgoneta utilitzada posteriorment a la Rambla pensant-se que havia de servir per fer una mudança; una versió que no convenç a la Fiscalia després que Driss Oukabir canviés la seva primera declaració davant els Mossos –on va assegurar que el seu germà Mousa li havia robat la documentació per llogar la furgoneta- i admetés que l’havia llogat personalment.

