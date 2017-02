Fonts del mitjà francès Journal Du Dimanche asseguren que la Fiscalia francesa prendrà mesures contra l’ex-primer ministre francès i candidat presidencial, François Fillon, per contractar la seva esposa, Penelope, i els seus dos fills com a assistents parlamentaris.

‘Després de disset dies de recerca i audiències, s’estan considerant dues alternatives: o bé l’obertura d’una recerca judicial, a càrrec d’un o més jutges d’instrucció o bé ser portat directament al tribunal’, segons les fonts del mitjà gal.

En qualsevol dels dos casos, el procediment no acabaria abans del 17 de març, data límit per a la recepció de candidatures per a la presidència. En aquest cas, la judicatura podria declarar una ‘treva electoral’ i abstenir-se de qualsevol acció judicial abans dels comicis d’abril.

Fillon va demanar perdó als francesos per l’escàndol, però va insistir que va contractar la seva dona de forma legal i va negar que tingui pensat dimitir. L’ex-primer ministre va dir que només ho farà si era imputat formalment.

La pèrdua de popularitat de Fillon, que figurava com a favorit a l’Elisi fins fa només unes setmanes, és un fet. Vuit de cada deu francesos no es creuen les explicacions ofertes pel candidat dels Republicans. La dada figura en un sondeig elaborat per la signatura Odoxa per France Info i que situa en el 79 per cent la proporció de ciutadans que Fillon no ha aconseguit convèncer. Entre els votants de dreta, també són majoria els qui no se’n refien –61 per cent–.

Tot plegat ha consolidat les posicions de la ultradretana Marine Le Pen i el centrista Emmanuel Macron. Tots dos serien els candidats que es disputarien la Presidència en segona volta, segons tots els sondatges.

Els cobraments de la seva dona

La dona de Fillon va cobrar dos paquets d’indemnitzacions per l’acomiadament de l’Assemblea Nacional que sumaven un total de 45.000 euros, segons una informació de la revista ‘Le Canard Enchaîné’, que va destapar l’escàndol de les suposades feines fictícies de Penelope Fillon.

El setmanari satíric va xifrar en 900.000 els diners cobrats per la dona de l’aspirant presidencial dels Republicans gràcies a una sèrie de feines que en realitat no va arribar a prestar, principalment per la seva suposada tasca com a assistent parlamentària del seu marit i de qui el va succeir en l’escó.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]