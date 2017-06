La fiscalia ha citat membres del cos funcionarial per esbrinar que fa el govern per a censar els residents a l’estranger perquè puguin votar el primer d’octubre. Segons que informa Catalunya Ràdio, tècnics de la Generalitat han estat declarant les dues darreres setmanes per la campanya que incentiva als catalanes que viuen a l’exterior a registrar-se per poder votar.

La Guàrdia Civil, actuant com a policia judicial, ja ha citat mitja dotzena de persones, perquè la fiscalia sospita que la campanya forma part dels preparatius del referèndum. Els funcionaris citats són dels departaments de Difusió i d’Exteriors. Tanmateix, també s’ha citat a personal de l’agència de publicitat contractada per la Generalitat.

Les declaracions, que es fan en qualitat de testimonis, es fan a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia. És la primera vegada que membres d’aquest cos fan accions directament contra els tècnics de la Generalitat.

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que no coneix els fets. ‘No em consta, però tampoc no em sorprèn’, ha dit. A més ha afirmat que el govern ha actuat correctament i per tant els tècnics ‘han d’estar tranquils’.

