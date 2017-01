El fiscal general de l’estat José Manuel Maza ordena al fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada que obri diligències d’investigació per les declaracions fetes pel senador d’ERC Santi Vidal, en les quals assegura que el govern hauria obtingut de manera il·legal totes les dades fiscals dels catalans i que podrien fer-se servir per al cens electoral. En la nota informativa, la fiscalia general diu que les paraules de l’ex-magistrat podrien suposar una greu vulneració dels drets dels ciutadans.

La fiscalia reacciona d’aquesta manera al contingut de les conferències que el senador Vidal ha fet des del mes de novembre on, entre altres, assegura que la Generalitat de Catalunya ha obtingut de manera il·legal les dades fiscals dels ciutadans catalans.

El Govern i ERC han desmentit Vidal. La consellera de Presidència, Neus Munté ha assegurat ‘de manera rotunda i categòrica’ les manifestacions de l’ex-jutge, que ha qualificat de ‘falses, molt greus i inacceptables’. El portaveu d’ERC, Sergi Sebrià, ha assegurat que les declaracions de Vidal són ‘mentida’ i fruit de ‘l’entusiasme’.

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, ha estat el primer membre de l’executiu espanyol a reaccionar. En declaracions abans de participar a la reunió de ministres d’Economia i Finances de la UE ha apuntat que espera ‘que ningú estigui utilitzant les dades fiscals al respecte amb una finalitat política’.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha donat credibilitat a les manifestacions de Vidal, que ‘és una peça fonamental i una persona coneixedora de les interioritats d’aquest procés’ i ha apuntat que demostren que s’han comès il·legalitats.

Per la seva banda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un piulet a Twitter, ha dit que qui pot explicar què fa el govern són els seus membres.

Ahir el govern ja va desmentir les declaracions de Santi Vidal, fetes en diverses conferències aquests últims mesos; unes declaracions recollides en un article que va publicar el diari El País. Fonts de l’executiu explicaven que són els consellers i la portaveu els encarregats d’explicar l’acció de l’executiu. Aquests mateixes fonts remarquen que les opinions externes com les del senador Vidal són ‘opinions i prou’ i que l’executiu no perd el temps amb les especulacions que es puguin fer.

