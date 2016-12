La Fiscalia Superior de Catalunya ha requerit al parlament informació sobre precedents en què la mesa del cambra no va acceptar que el ple debatés sobre un referèndum, en el marc de la investigació contra la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. Concretament, demana l’informe i les actes de la mesa del 13 de juliol del 2010, quan no es va acceptar una iniciativa popular a petició de Solidaritat sobre un referèndum d’independència; i del 16 de juliol del 2009, quan la mesa va rebutjar una iniciativa popular presentada per un grup de ciutadans referida a un referèndum d’independència. Finalment, en les diligències, el ministeri públic també requereix a El Periódico i La Vanguardia la reproducció de diverses informacions publicades.

A banda de demanar informació sobre els casos en què la mesa ha rebutjat que el ple del parlament debatés sobre un referèndum, la fiscalia també demana l’informe dels serveis jurídics, l’acte i posterior acord de la mesa del passat 29 de març del 2016, en relació amb la moció presentada per la CUP. La mesa, amb majoria de JxSí i la CUP, va decidir admetre-la a tràmit però amb la condició que es modifiqués durant la tramitació. El text de la moció dels cupaires reiterava la vigència i el contingut de la declaració del 9-N, quan el Tribunal Constitucional (TC) ja havia suspès la declaració.

Pel que fa a les peticions d’informacions periodístiques publicades, la fiscalia fa referència als dies abans del 27 de juliol, quan el ple del parlament va aprovar les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent, votació per la qual Forcadell està sent investigada per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació.

Concretament, el ministeri públic demana exemplars de El Periódico dels dies 21 i 26 de juliol i del 23 i 26 de juliol, en el cas de La Vanguardia. Segons la fiscalia, es sol·licita per deixar constància que era ‘certament previsible’ la intenció d’incloure al ple la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent, i per tant, la vulneració de la resolució del TC del 19 de juliol.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]