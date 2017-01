Els Ministrils del Raval, grup de Terrassa, van desgranant en cada disc unes quantes estrofes de La Filomena, a la manera d’entregues.

La Filomena es tracta d’un pasdoble amb 69 (sí, 69) estrofes del mateix estil (ens diuen ells mateixos en un dels discos), recollides per J.M. Torras i Homet, de Castellar del Vallès i en Josep Milà “l’Onclo”, de Vilafranca del Penedès. A la fi dels anys setanta en Pep Miralles, també vilafranquí i l’Onclo la van ensenyar a en Miqui Giménez, una de les ànimes dels Ministrils del Raval.

