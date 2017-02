La família de Muriel Casals donarà a Òmnium Cultural la indemnització per l’accident que li va costar la vida, amb l’objectiu de dotar el premi de comunicació que portarà el seu nom. Ho ha anunciat la filla de Casals, Laia Gasch, durant el lliurament pòstum de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la seva mare. ‘Així, un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió’, ha dit.

Durant l’acte, al Saló de Cent de la casa de la ciutat, també hi ha intervingut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha recordat que el somriure de Casals s’ha convertit en una icona del moment que viu Catalunya. La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat el vessant feminista de Casals i també la seva defensa ‘d’un debat de país obert, basat en el diàleg i en el respecte al pluralisme’.

Ací podeu veure l’acte d’aquesta tarda:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]