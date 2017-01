Tots aquells a qui l’espera dels Reis de l’Orient se’ls faci molt llarga, aquests dies poden visitar el magatzem de regals de Ses Majestats a l’antiga fàbrica Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi veuran com els ajudants dels Reis treballen sense repòs per tenir-ho tot enllestit abans de la gran nit de dijous. La fàbrica admet vistes perquè tothom pugui seguir el ritme de treball de la fabricació dels regals cada vespre, de 18.00 a 21.00, fins demà.

Aprofitant l’antiga estructura fabril de la Fabra i Coats, es poden visitar diversos espais del taller, com ara el magatzem, on hi ha centenars de regals apilats, ben embolicats i amb el nom i l’adreça del destinatari. També es pot aprofitar la visita per a lliurar la carta als Reis a l’oficina de correus, on uns follets atenen tots els infants. Aquesta oficina és màgica i té línia directa amb la cadena de producció de joguines i, naturalment, amb Ses Majestats.

I a través dels grans finestrals de l’antiga fàbrica es pot veure i sentir un espectacle de llum i so: les grans siluetes dels engranatges rodant, les joguines a mig fer, el soroll de les eines… I encara, si s’afinen molt bé les orelles, fins i tot es poden sentir els crits dels operaris! Perquè, com que falten molt pocs dies per a la nit de Reis, la fàbrica ha de treballar a ple rendiment per tenir-ho tot enllestit a temps.

