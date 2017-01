L’ex-president de la Generalitat Artur Mas ha dit avui en una entrevista a Onda Cero que estava disposat a recórrer a les instàncies europees pel judici del 9-N contra ell, Joana Ortega i Irene Rigau que començarà dilluns. En una intensa discussió amb el periodista Carlos Alsina, Mas ha insistit que el judici no té base legal i que la fiscalia havia actuat per motivacions polítiques. Ha recordat que el fiscal general de l’estat va actuar contra el criteri dels fiscals de Catalunya i poc després va acabar dimitint. ‘Però el criteri del fiscal general és el que ha acabat fent seu el jutge’, ha replicat Alsina.

Mas ha insistit: ‘Jo li repeteixo que els nou fiscals han de tenir criteri, i no crec que tots nou siguin independentistes. No té base legal. Per això arribarem als tribunals europeus.’

Alsina ha dit que el criteri del judici el fixava el jutge i no el fiscal. I ha acabat preguntant a Mas: ‘Acuseu el jutge instructor de perseguir-vos per les vostres idees?’ I l’ex-president ha remarcat que acusava la fiscalia d’haver actuat per motivació política.

Escolteu-ho:

