L’escandalosa detenció per part del govern espanyol del periodista Hamza Yalçin, amenaçat d’extradició per Erdogan, és el tema que destaquem avui a la portada de VilaWeb Paper, que com cada cap de setmana és en obert per a tothom i no solament per als subscriptors, com els altres dies de la setmana (Podeu descarregar-vos el vostre exemplar des d’ací).

VilaWeb Paper torna en obert després de les vacances d’agost, amb les piles recarregades. El número obert d’aquest cap de setmana també us ofereix un dossier especial sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils i el perfil de José Luis Olivera, ‘l’escut espanyol’ contra el gihadisme que és també un dels artífexs de l’operació Catalunya.

També hi podeu llegir l’anàlisi de l’Aravot sobre els detalls tècnics del referèndum i l’article ‘El cel de setembre’ d’Enric Marco. A més, els lectors hi trobareu, com sempre, una selecció de continguts d’aquesta setmana i un llibret especial, ‘Desconnecta’, amb propostes culturals per al cap de setmana.

Els lectors que no en sou subscriptors podeu descarregar el diari en aquesta pàgina. Els subscriptors de VilaWeb també podeu descarregar el diari des del correu que us arriba de la redacció cada dia a les deu del vespre. Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a VilaWeb Paper des d’aquesta pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions).

