La desocupació a l’Eurozona va baixar el desembre fins als nivells del maig del 2009, segons les xifres publicades avui per l’Eurostat, l’oficina d’estadística europea. Els països de l’euro van tenir una taxa de desocupació del 9,6%, una dècima menys que el novembre, i gairebé un punt per sota del mateix període de l’any anterior, quan era del 10,5%. En el conjunt de la Unió Europea, la desocupació el desembre va ser més baix que en els estats amb la moneda única, del 8,2%, un nivell que no s’assolia, en aquest cas, des del febrer del 2009. L’estat espanyol continua sent el segon estat de la UE amb més desocupats, un 18,4% el desembre, per darrere de Grècia (23%, amb xifres de l’octubre).

Segons les dades de l’Eurostat, els estats membres amb les taxes de desocupació més baixes el desembre del 2016 van ser la República Txeca (3,5%) i Alemanya (3,9%). En comparació amb les dades de l’any anterior, la desocupació va baixar en 24 estats membres i va créixer a Xipre, Itàlia, Estònia i Dinamarca. Espanya va ser entre els estats amb una caiguda més accelerada dels aturats, baixant del 20,7% al 18,4%, conjuntament amb Croàcia (del 15% a l’11,4%) i Portugal (del 12,2% al 10,2%).

Desocupació juvenil

Pel que fa als joves de menys de 25 anys, les xifres publicades per l’oficina d’estadística europea indiquen que encara pateixen una desocupació molt elevada, que arriba al 18,9% a la UE i al 20,9% a l’Eurozona. Espanya i Grècia, de nou, són els estats amb més joves sense feina, un 42,9% i un 44,2%, respectivament, seguits d’Itàlia (40,1%). En canvi, l’atur juvenil més baix és el d’Alemanya (6,5%).

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]