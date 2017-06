La delegada del govern a Alemanya, Marie Kapretz considera ‘absurd’ i ‘molt il·lús’ esperar suports favorables a la independència de Catalunya sense que hi hagi ‘uns fets clars’ com el resultat d’un referèndum. En una entrevista a l’ACN, Kapretz admet que ‘ningú farà un gest positiu cap a Catalunya fins que no passin coses’. ‘Tots els estats són aliats dels altres estats, i les famílies polítiques són lleials’, explica Kapretz, que indica que, tot i això, si el resultat del referèndum és un ‘sí’ s’entrarà ‘en un altre escenari’. Segons la delegada de la generalitat a Alemanya, en aquest país ‘sorprèn la poca disposició al diàleg’ amb Catalunya que té el govern espanyol.

El partit de la cancellera alemanya Angela Merkel, la CDU, sap ‘perfectament què passa a Catalunya’, explica Kapretz, que indica que des de la delegació tenen contactes ‘amb els grans partits i els petits’. ‘Després de les eleccions pot haver-hi partits que formin part d’una gran coalició, per això s’ha de parlar amb els grans partits i els petits, perquè aquests poden entrar al govern’, explica.

‘A la CDU saben que han de ser els primers a saber les coses. Per tant, saben perfectament el que està passant a Catalunya i estan buscant informació’, revela la delegada. Un element que vincula, per exemple, a l’informe de la fundació Konrad Adenauer, que va criticar la manca de propostes per part del govern espanyol per solucionar el conflicte amb Catalunya.

Kapretz afirma que a Alemanya no s’entén la manca d’un ‘diàleg proactiu’ per part de Madrid per intentar resoldre el conflicte amb Catalunya. ‘L’actitud de l’Estat espanyol sobta als alemanys’, admet la delegada, que remarca que a Berlín ‘la recerca de l’acord’ està molt instal·lada en el sistema polític.

La delegada explica que des de la seva oficina treballen per ‘obrir una escletxa’ i traslladar a Alemanya que ‘aquest 2017 passaran coses importants a Catalunya’. En concret, els representants de la generalitat expliquen que Catalunya vol ser ‘un soci estable per a Alemanya’, però també pel conjunt d’Europa i l’arc Mediterrani. Catalunya, els diuen, és un país ‘amb talent, viable i que té un moviment cívic molt fort’.

Amb tot, Kapretz admet que els alemanys són ‘escèptics’ als canvis, perquè prioritzen molt ‘l’estabilitat’. ‘Catalunya també vol estabilitat, per tant, tenim el mateix interès. Catalunya vol ser pròspera i funcionar a base d’una economia del mercat social. Això Alemanya ho pot entendre’, afegeix. Per Kapretz, la manca de suports explícits al procés, tant a nivell econòmic com polític, és normal. ‘El fet que no es pronunciïn ja el considero positiu’, afegeix.

Tenint en compte el pes econòmic d’Alemanya, primera potència europea, el paper de les seves multinacionals també és sovint objecte de debat en relació al procés. A Catalunya, hi ha 500 empreses alemanyes. ‘La gran majoria d’empreses alemanyes el que busquen a la planta de Catalunya és que funcioni, i que Catalunya estigui dins de l’euro’, explica Kapretz, que considera que els números rècord d’exportacions i d’inversions estrangeres parlen ‘per si sols’.

‘Amb els números sobre la taula, i amb els compromisos com el de Volkswagen d’invertir en els pròxims anys 3.000 milions d’euros a Catalunya, es demostra que el relat catastrofista i el discurs de la por a l’estranger no funcionen’, avisa Kapretz. Segons aquesta catalana alemanya, el missatge que les multinacionals s’espanten pel procés és de caire ‘intern’, per ‘a la política espanyola’, però no té recorregut a l’exterior.

Kapretz, que és nascuda a Berlín i filla adoptiva del Berguedà, insisteix que Catalunya ha de transmetre un relat d’estabilitat i ‘racionalitat’ als líders alemanys. ‘A vegades se’ns escalfa la sang quan ens impugnen els càrrecs electes, però de cara al públic alemany hem d’explicar-ho amb un discurs molt racional’, admet. ‘Catalunya ho està fent bé’, afegeix, remarcant la importància de destacar l’argument ‘democràtic’ de la reivindicació del referèndum