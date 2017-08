La defensa de Driss Oukabir, detingut en el marc de l’operatiu pels atemptats de Barcelona i Cambrils, ha presentat a l’Audiència espanyola un recurs contra la decisió del jutge Fernando Andreu de decretar presó incondicional, segons que ha confirmat a l’ACN la seva advocada d’ofici, Begoña Garcés.

La defensa argumenta que la investigació i la interlocutòria del jutge Andreu no concreten la participació de Driss Oukabir als atemptats, i assegura que el seu client es va limitar a llogar la furgoneta -amb què Younes Abouyaaqoub va irrompre a La Rambla- pensant que serviria per a fer una mudança. Segons l’advocada, la seqüència dels fets evidencia que Oukabir no va tenir participació als atemptats, fet que contradiu les imputacions de pertinença a organització terrorista i assassinat i lesions amb finalitats terroristes.

Oukabir, de 28 anys, era germà de Moussa Oukabir, abatut pels Mossos a Cambrils, i va ser detingut a Ripoll. La seva documentació constava al contracte de lloguer de la furgoneta amb què Younes Abouyaaqoub va irrompre a La Rambla. Malgrat que en un primer moment va afirmar davant els Mossos que el seu germà li havia robat la documentació, durant la seva declaració a l’Audiència espanyola va admetre que havia llogat personalment la furgoneta, però va assegurar que ho havia fet pensant que estava destinada a una mudança.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]