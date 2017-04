‘Els catalans prefereixen més autonomia que la independència’, titula El País la informació sobre una enquesta encarregada per aquest diari mateix a Metroscopia. Segons aquestes dades, un 46% dels enquestats seria favorable al fet que Catalunya continuï formant part d’Espanya ‘si disposés de noves i blindades competències en exclusiva’. Segons el diari, això faria que ‘es diluïssin les ànsies de separació proclamades per la Generalitat’.

Tal com ha fet altres vegades aquest mateix diari, formula la pregunta sobre la voluntat de romandre a Espanya partint d’una hipòtesi que cap dels principals partits espanyols no ha proposat ni ha dit que pensi proposar, és a dir, que Catalunya disposi de noves competències ‘blindades i exclusives’.

De fet, no només són els partits espanyols que no han volgut concedir ni tenen previst de concedir un estatus especial a Catalunya, és la majoria de la ciutadania de l’estat espanyol que tampoc no ho vol. Hi ha una dada, justament en la mateixa enquesta que avui publica El País, que així ho indica. Quan pregunta ‘li semblaria bé que per a la plena integració a Espanya de Catalunya s’arribés a un acord pel qual la constitució li garantís algunes competències pròpies i diferenciades?’, la resposta és: un 33% sí i un 61% no. A Catalunya, el resultat és invers: un 70% sí i un 27% no.

