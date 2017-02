La decisió de C’s, PSC i PPC de portar el pressupost del 2017 al Consell de Garanties Estatutàries n’endarrereix l’aprovació final al Parlament, i la CUP vol aprofitar aquest marge per seguir negociant amb Junts pel Sí algunes esmenes. En un document sobre l’estat de la negociació, els cupaires confien a llimar diferències amb JxSí en aspectes com la contractació administrativa: la CUP vol que les empreses externes que prestin serveis públics estiguin obligades a pagar un salari mínim de 1.200 euros. ‘Tot i que el Govern sembla que de moment no hi està massa disposat se segueix negociant’, explica l’equip negociador dels cupaires a la militància.

També volen vincular l’impost a les nuclears -inclòs al pressupost- amb el tancament progressiu d’aquestes centrals, crear vuit impostos i taxes més de caràcter mediambiental o injectar 41 milions d’euros al fons d’habitatge, amb el qual ja hi ha un acord per a crear-lo però que el govern vol finançar amb l’impost d’habitatges buits.

Al document, defensen que també portaran al ple les esmenes en matèria de fiscalitat a la llei d’acompanyament: ‘Encara que sigui molt complicat, creiem que s’ha de seguir jugant la partida fins a l’últim moment’, afirmen els cupaires en admetre també que el seu ‘sí’ definitiu als comptes ‘limita molt la capacitat de negociació’ abans de l’aprovació final.

