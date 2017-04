La diputada de la CUP Mireia Boya ha carregat contra la batllessa de Barcelona, Ada Colau, a qui ha acusat directament de no voler el referèndum. ‘Ella vol una altra cosa, no el vol aquest referèndum i ja s’ha posat en evidència’, ha dit, tot recordant les declaracions de Colau a la cadena Al-Jazeera on afirmava que si guanyés la independència en un referèndum no significaria que es declarés d’immediat. ‘En un referèndum si guanya el sí, el resultat és vinculant i es declara la independència. No hi ha més’, ha manifestat amb sorpresa Boya als micròfons de Catalunya Ràdio. ‘O acceptem tots les regles joc o res. Em semblen unes declaracions molt poc democràtiques per part de Colau’, ha assenyalat, i ha demanat al Govern que no pacti amb els comuns ‘un altre 9-N’ perquè des de la CUP no acceptara qualsevol altra cosa que no sigui un referèndum vinculant.

Boya també ha ha volgut respondre la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que en una entrevista a El Punt Avui ha lamentat tenir els anticapitalistes com a companys de viatge. ‘És una reacció per tapar tot el merder que tenen a casa’, ha etzibat. ‘Una manera que han utilitzat sempre, ja des del 27-S, per xutar endavant els problemes a casa és acusar la CUP que posem pals a les rodes’, ha insistit la diputada occitana, que no ha volgut fer més sang i ha estès la mà al PDeCAT: ‘Acabem la feina, no tenim cap altre remei que continuar junts per guanyar el referèndum. Els canvis que estem fent requereixen que caminem plegats cap a la independència’.

Boya també ha recalcat una vegada més la urgència de fixar una data i una pregunta perquè pugui començar de forma immediata la campanya pel sí. ‘La data i la pregunta del referèndum ja haurien de ser públiques’, ha sentenciat la diputada de la CUP. Finalment, Boya també ha recordat les paraules del líder del PP, Xavier García Albiol, que en declaracions a l’ACN va afirmar que potser al setembre hi ha urnes a les seus d’ERC, ANC o el PDeCAT però no a col·legis electorals. ‘Jo li diria a Albiol que el dia del referèndum vagi a la seva ciutat i miri si la gent vota o no’, ha conclòs la cupaire.

