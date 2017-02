La CUP ha fet públic avui un informe que reclama al govern que activi la comissió d’experts internacionals, una de les qüestions importants relacionades amb el referèndum. Els cupaires recorden que l’executiu els va entregar una llista possibles membres, però critiquen que no s’hagi anat més enllà. ‘La comissió d’experts ni s’ha convocat ni molt menys s’ha constituït, ni tampoc s’ha informat la CUP dels contactes que s’estan realitzant per tal de constituir-la’, lamenten a l’informe.

La voluntat dels anticapitalistes consisteix a constituir un equip de juristes de prestigi reconegut internacionalment que puguin emetre dictàmens sobre els passos en fals que faci l’estat espanyol davant dels avenços del govern i el parlament en el procés d’independència. Al document, s’accepta que a partir del 9 de març començarà un cicle de debats amb experts en processos constituents d’arreu del món. Tanmateix, els cupaires consideren que no està relacionat amb el referèndum en si ni amb la comissió d’experts que reclamen. Aquesta comissió, recorden els anticapitalistes, va ser un dels compromisos que es van assolir en les conclusions del Debat de Política General, on textualment s’hi deia que s’havia de constituir abans d’acabar l’any 2016.

Primer el referèndum, després el procés constituent

Per altra banda, el govern i la CUP han acordat de deixar el procés constituent per a després del referèndum, fet que suposa una modificació del full de ruta. Les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent establien que el procés i el referèndum eren ‘processos paral·lels’ i, amb aquest acord, s’ha decidit de fer primer una cosa i després l’altra. En aquesta nova situació, els cupaires han demanat al govern la creació d’una estructura de suport tècnic i logístic que organitzi el procés constitent sense ‘dirigir-lo políticament’.

La CUP fa referència a una reunió de treball que es va produir fa dues setmanes i en la qual, segons els cupaires, el Govern va acceptar formalment una “part important dels propòsits” del document de la CUP en aquesta matèria. “Ara l’escenari que s’està dibuixant en les converses amb el Govern és un procés constituent posterior a un referèndum”, assegura el text.

Segons la CUP, els treballs de preparació del procés constituent per part del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència estaven gairebé aturats des de l’estiu però consideren que ara s’ha tornat a posar el tema sobre la taula. La CUP admet que els terminis fixats a les resolucions del debat de política general s’han superat amb escreix i recorden que s’establia un termini de tres mesos per definir el programa i el calendari de desplegament del procés constituent.

Referèndum a punt per celebrar-lo al maig

Respecte a la data del referèndum, la CUP insisteix que l’ideal és que estigui tot a punt per celebrar-lo a partir del maig en cas que s’hagi d’avançar. Segons revelen els cupaires, a mitjans de gener es va produir una primera reunió per abordar ‘la dimensió complexa de l’organització del referèndum en el cas probable que finalment no sigui acordat amb l’estat espanyol’. Segons la CUP, el plantejament sembla adequat, però creu que cal treballar molt més els camps on és previsible que l’estat espanyol actuï per impedir-ho.

Pel que fa a la llei de transitorietat jurídica, la CUP cita els aspectes pendents després de l’acord general a què es va arribar el passat 29 de desembre. ‘Encara queda per decidir si es formula una llei del referèndum per separat o si es vincula a la llei de transitorietat. O quan entraria en vigor la proclamació unilateral d’independència, si en el moment d’aprovar la llei o un cop guanyat el referèndum’, detalla l’escrit.

