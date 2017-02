La CUP discrepa de l’estratègia de defensa d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau en el judici pel 9-N. Segons el diputat Albert Botran, es van basar en l”escletxa’ que el Tribunal Constitucional (TC) no va respondre el requeriment d’aclariments del govern. En vistes a la celebració del referèndum aquest any, cal ‘assumir la responsabilitat política de la desobediència a les prohibicions injustes’. ‘Quan arribi el moment del referèndum, no existirà cap escletxa possible i caldrà assumir que serà il·legal a ulls del TC’, ha recordat. A més, ha instat les forces partidàries a la celebració del referèndum a fixar ja una data en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

En la conferència de premsa dels dimarts al parlament, el diputat cupaire ha mostrat la ‘solidaritat total i absoluta’ de la seva formació cap a Mas, Ortega i Rigau, encausats per l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Botran també ha celebrat que les concentracions de suport aquest dilluns van ser ‘massives’. En la seva opinió, aquestes manifestacions són ‘el millor antídot contra el discurs de la por que s’ha accentuat per part de determinada premsa i opinadors’.

El parlamentari ha reiterat que el judici pel 9-N és de caire ‘polític’ i que així ho demostra l”afinitat i sintonia’ entre la fiscalia espanyola i el govern espanyol del PP. Davant d’això, ha reivindicat una resposta per part de les defenses de tipus ‘política’. És a dir, que en lloc de basar-se en l”escletxa’ que el TC no va respondre el requeriment d’aclariments formulat per la Generalitat, Mas, Ortega i Rigau s’haurien d’haver basat en l”assumpció de responsabilitats polítiques i la desobediència a les prohibicions injustes’.

Advertiment de cara al futur

El diputat anticapitalista ha fet aquestes reflexions atès que la CUP va estar ‘implicada en el referèndum del 9-N’ i, per tant, se sent ‘legitimada’ a fer-ho. A més, hi ha la perspectiva que el nou referèndum se celebrarà, com a tard, al setembre d’aquest any. ‘Quan arribi el referèndum no existirà cap escletxa possible. Cal que siguem conscients que el referèndum serà il·legal a ulls del Tribunal Constitucional. Això no ens ha de fer vacil·lar, ens hem de basar que el referèndum serà legítim basat en el mandat popular de donar la veu a la gent i posar les urnes al carrer’, ha dit.

En aquesta línia, Botran ha considerat que cal actuar ‘de forma decidida’ davant de possibles ‘atacs’ futurs i refermar que la previsible prohibició de l’alt tribunal espanyol ‘no haurà de ser acatada.

Data del referèndum

En aquesta lògica, la CUP ha instat les forces partidàries del referèndum a concretar ja la data de la consulta per activar els preparatius. En la seva opinió, la data s’ha de fixar en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum perquè és ‘compatible’ cercar suports internacionals i la via del pacte amb l’Estat amb fixar una data. ‘A Escòcia va ser així: primer es va fixar la data i després va arribar l’acord amb l’Estat’, ha visualitzat.Botran ha fet autocrítica i ha admès que la campanya pel ‘sí’ ‘fa tard’: ‘ens ho apliquem a nosaltres mateixos’. A preguntes dels periodistes, ha confirmat que la CUP participarà a la campanya unitària prevista per les entitats sobiranistes i que, alhora, els anticapitalistes n’endegaran una de pròpia que sigui ‘engrescadora’.