La CUP planteja no presentar-se a les pròximes eleccions al parlament si no es fa el referèndum. La portaveu cupaire a la cambra, Anna Gabriel, ha recordat que la seva formació ve de municipalisme i que va decidir entrar al parlament pel context polític. ‘Per estar en un parlament envoltats de l’unionisme més ranci o de la cinquena columna de l’Ibex 35, de les falses esquerres o de gent que diu que camina cap a la independència i haurà demostrat que no hi va, no sé si té sentit que estiguem tan mal acompanyats’, ha afirmat.

Gabriel ha explicat que la CUP començarà aviat la campanya pel sí i ha admès que no entén que el govern català vulgui esgotar la via pactada. ‘No se la creuen ni els que aposten per ella’, ha comentat, en referència als comuns, en una entrevista a El País. Ha defensat que els preparatius del referèndum no són complicats i ha criticat el retard en anunciar la data i la pregunta.

Preguntada sobre la possibilitat de fer un referèndum que no rebi reconeixement, Gabriel ha assegurat que és útil per demostrar que hi ha una majoria social independentista i que situaria Catalunya com un subjecte polític sobirà. Ha argumentat que cal sostenir les advertències legals de l’estat espanyol perquè el referèndum serà contra la legalitat i els mandats judicials. ‘No té sentit comprometre’s si no estàs disposat a resistir represàlies’, ha reblat.

Gabriel ha explicat que està molt decebuda amb el vice-president del govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, pel pressupost: ‘És continuisme liberal i hi ha hagut poca voluntat de revertir les retallades i les privatitzacions’, ha lamentat. També ha expressat el seu malestar amb Catalunya Sí Que es Pot: ‘És inaudit que algú que pretén ser d’esquerres i nova política tanqui files amb el Tribunal Constitucional. És lamentable que firmés la declaració de condemna contra l’acte d’Arran’, ha sentenciat, en al·lusió a l’ocupació de la seu del PP a Barcelona.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]