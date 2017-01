La CUP permetrà la compareixença al parlament del vice-president i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, per a donar explicacions pel cas Santi Vidal. Els cupaires donaran suport a la petició de la resta de grups parlamentaris i facilitaran que Junqueras ‘tingui l’oportunitat d’explicar l’episodi surrealista’ de l’ex-senador, ha explicat Reguant.

"No s'ha de veure la compareixença d'en @junqueras com una exigència, és una oportunitat per explicar l'episodi surrealista d'en Vidal" pic.twitter.com/R4Vq5fDDwE

