La CUP llançarà el febrer la campanya pel sí al referèndum del setembre del 2017, i avui ha difós el seu logo: un ‘sí’ amb signe d’exclamació i un fons de color variable, groc, verd, vermell i lila. La CUP diu que la campanya busca una ‘imatge senzilla i transversal, que pugui arribar al màxim de població amb una sublínia de colors’, que juga amb els colors de les diferents lluites socials.

La CUP defensa que la nova república ha de ser l’oportunitat per construir ‘un país millor, més lliure, més democràtic, però social, feminista i ecologista.’

‘Hem començat a treballar la campanya i volem llançar-la com més aviat millor per mobilitzar a la població pel sí’, ha explicat el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, que recorda que també cal assegurar que la celebració del referèndum sigui indiscutible, i ha opinat que només la força del carrer ho farà possible.

L’equip de campanya que la CUP ha reunit experts de la CUP en molts àmbits, entre els quals hi ha especialistes que han treballat en les recents campanyes independentistes de les últimes mobilitzacions.

En la formació de l’equip s’ha buscat ‘la intel·ligència col·lectiva de l’organització, recollint l’experiència i el coneixement de militants i simpatitzants i d’organitzacions pròximes’ a la CUP.

Mas allà de la campanya mediàtica, la CUP preveu un treball intens al carrer conjuntament amb moviments socials, organitzacions i agents polítics.

