La diputada de la CUP Gabriela Serra ha lamentat que l’acte en què el Govern en bloc ha firmat el compromís amb el referèndum no hagi fixat data i pregunta. I ha considerat important que en breu es doni aquesta informació sobre el referèndum per tal que comenci la marxa enrere de l’exercici del dret a l’autodeterminació. En declaracions als periodistes abans de participar a la reunió convocada pel Govern per fer balanç de l’aplicació dels acords del ple de la pobresa, la diputada de la CUP ha atribuït l’acte a la necessitat del Govern de reafirmar davant la ciutadania la voluntat de fer el referèndum després del “cert moviment, confusió i contradiccions”. “Qui cregui que s’ha de reafirmar està bé que es reafirmi”, ha conclòs.

Gabriela Serra ha recordat que “suposadament ja estava clar que el referèndum se celebraria sí o sí “, tal com va aprovar el Parlament en el debat de política general.”Tan de bo en aquesta reafirmació haguessin informat de data concreta i pregunta concreta. Aquesta informació no s’ha fet i esperem que es faci en breu perquè és imprescindible per començar la marxa enrere de la consecució del nostre dret com a poble d’autodeterminar-nos”, ha defensat.

