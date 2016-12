La diputada de la CUP Anna Gabriel ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que avanci el referèndum d’independència abans de l’estiu per fer front als processos judicials dels càrrecs electes sobiranistes: ‘A més judicialització, avançament del referèndum’.

‘Hi ha motius suficients per a constatar que l’estat no té voluntat d’obrir una taula de diàleg i que, per tant, nosaltres veiem més que justificat l’avançament de la data del referèndum’, ha explicat Gabriel en una entrevista amb Europa Press.

Gabriel ho diu l’endemà de la detenció del regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, però ha assegurat que també demana aquest avançament davant del judici al qual ha d’enfrontar-se l’ex-president Artur Mas al febrer per haver organitzat la consulta del 9 de novembre del 2014.

‘No creiem que el país hagi de veure a través de les notícies la condemna o les possibles inhabilitacions de càrrecs públics i de persones que han tingut responsabilitats en algun moment’, reflexiona la diputada anticapitalista.

Davant dels processos judicials als quals s’enfronten Coma, Mas o la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, la CUP considera que una resposta a l’altura seria convocar el referèndum ‘com més aviat millor’.

‘Els mecanismes ja hi són, la logística ha de poder estar garantida i tenim tot allò que es necessita: Un govern i un amplíssim suport polític i social. No es necessita res més. Determinació i compromís públic’, assegura.

Així, Gabriel sentencia que la Generalitat pot activar el referèndum sense haver d’esperar fins després de l’estiu: ‘No estem disposades a veure com cauen les condemnes o com segueixen les detencions que no sabem fins on poden arribar’.

Sosté que avançar el referèndum no contradiu la resolució del parlament que establia fer-ho després de l’estiu, ja que en el text es recollia que havia de celebrar-se ‘com a molt tard’ el setembre, i aquest ‘com a molt tard’ deixa la porta oberta a avançar-lo.

La via pactada

Gabriel accepta que el govern català i l’espai polític dels ‘comuns’ que lidera la batllessa Ada Colau insisteixin a fer campanya per defensar el referèndum per la ‘via pactada’ amb l’estat, però adverteix que aquesta no és l’aposta de la CUP, ja que la veuen impossible.

‘En la cimera –pel referèndum— vam ser molt clars. No confiem en la via pactada. Hi ha indicis suficients per a adonar-se que l’estat no té la voluntat de resoldre el conflicte des d’una perspectiva democràtica’, raona.

Gabriel coincideix amb els ‘comuns’ que el referèndum ha de ser amb garanties i vinculant i els reclama que acceptin convocar-lo per la via unilateral si l’estat espanyol rebutja qualsevol mena de negociació en un termini d’entre dos o tres mesos.

‘Quan un es creu que té dret a decidir, si et trobes davant d’algú que et nega la teva sobirania, la resposta que el tu dónes és fer-la valer i en aquest cas és convocar el referèndum. No entendríem que no donessin suport a aquesta opció’, reflexiona.

Els ‘comuns’ estan immersos en el procés de creació d’un nou partit polític que agrupi ICV, EUiA, Podem, Equo i BeC, i Gabriel demana que això no influeixi a l’hora de bolcar-se per permetre la votació.

‘Els drets col·lectius dels pobles no se supediten a dinàmiques partidistes ni a calendaris que responen a interessos de part. Un referèndum és un exercici de democràcia majúscul’, sentència.

Conesa i Puigdemont

Gabriel lamenta que els dubtes que ha expressat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, sobre la celebració del referèndum ‘no contribueixen a donar una imatge de determinació’, però recalca que això és un problema del PDECAT i que en la CUP no hi ha fissures.

No es pronuncia sobre si aquests dubtes també podrien afectar Puigdemont, i considera que només els fets evidenciaran el grau de compromís del president: ‘La nostra funció és anar arrencant compromisos i consolidant consensos. No ens acostumem a moure ni pels actes de fe ni per la lògica de confiances personals’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]