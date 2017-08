La CUP ha proposat al diputat de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) i membre de Podem Joan Giner que els faci arribar la proposta d’esmenes a la llei del referèndum que el seu grup parlamentari voldria incorporar-hi, tenint en compte que la llei, amb gairebé tota probabilitat, s’aprovarà de manera exprés. La formació anticapitalista reacciona així a l’article que Giner ha penjat al seu bloc titulat Mà estesa, en el qual demanava a JxSí i la CUP que permetin que els grups parlamentaris puguin introduir esmenes en la llei. La CUP ha valorat positivament l’escrit i afirma que sumar forces polítiques per sostenir l’embat democràtic que ha de permetre fer efectiu el dret a decidir al Principat de Catalunya ha estat un dels seus objectius des de l’inici de la legislatura.

Així doncs, agafant el guant de l’article, la CUP ha proposat a Giner que els faci arribar la proposta per poder treballar amb el màxim temps possible. La formació considera que el treball conjunt de totes les forces polítiques que aposten per garantir el dret a l’autodeterminació és un dels pilars imprescindibles per engegar un procés democràtic sense precedents al Principat de Catalunya. Per això afirma que treballarà fins al darrer moment per sumar el màxim d’agents polítics al debat.

En el seu article, Giner apunta que després de l’aval a la participació de Podem, ‘és raonable, des de les diferències’ poder votar a favor de la llei del referèndum. Creu, però, que perquè s’esbossi una tasca conjunta calen ponts i espais de diàlegs, i que cal fer-ho al Parlament. ‘És una llàstima que al debat entre els partits impulsors ni tant sols es plantegi això, sinó que, fins i tot s’estigui discutint no portar-la al Parlament. Sincerament, no mirar cap a enfora no sembla la millor estratègia per maximitzar les forces, i sembla que algunes forces han perdut la voluntat de sumar’, lamenta Giner.

